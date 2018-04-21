Teröristlerin yaktığı okulu üniversite öğrencileri güzelleştirdi

Kurubaş Mahallesi'nde bulunan okul, 2014 yılında ve sonrasında defalarca teröristler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Bir süre eğitime ara verilen okulda, tadilat çalışması yapılarak kötü görüntünün izleri silindi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri de tadilat yapılan okulun duvarlarına resimler çizerek güzelleştirdi ve bahçesine fidanlar dikti.

Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Murat Arslan, okulda 22 öğretmen ve 400 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bahçe duvarları renklendirildi

Okulu yeniden güzelleştirmek için "Geleceğimiz İçin El Ele" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Aslan, şunları belirtti:

"Projemiz için Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'dan büyük destek gördük. Daha önce PKK'lılar tarafından yakılan okulumuz onarıldı. Kütüphanemiz yapıldı ve çocukların daha temiz, nezih bir ortamda yetişmesi için çalışmalar yapıldı. Öğrenciler için sosyal alanlar oluşturuldu. Biz bu çalışmaları yaptıkça çocukların vatan ve millet sevgisi daha da artıyor."

İngilizce öğretmeni Demet Yeşildağ da okulun 2014 yılında teröristlerce yakıldığını anımsatarak, şöyle dedi:

"Okul içerisindeki birçok yer yakıldı. Daha sonra okulumuzu toparlamaya çalıştık. Bu sene de velilerimiz, kurum ve kuruluşlarla bir proje gerçekleştirdik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onların geleceği için hep beraber el ele vermek istedik. Bahçe duvarlarımızı renklendirerek, sanatsal çalışmalar yaparak, çocukların ilgisine sunduk. Umarız daha çok destek görür ve çocuklarımız için daha güzel şeyler yaparız."

Van YYÜ Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Esra Günbeldek de duvarlara güzel resimler çizmeye çalıştıklarını, öğrencilerin de bu çalışmadan çok memnun olduklarını anlattı.

"Eğitimden geri kalmıştık"

Ortaokul öğrencilerden Nisanur Ertem, sınıflarının duvarlarına rengarenk resimler çizen üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Bu çalışmadan sonra okulun çehresinin değiştiğini anlatan Ertem, "Okul yakıldığı zaman çok zarar görmüştü. Sıralarımız, öğretmen masaları, tahtalar ve daha birçok şey zarar gördü, kullanılamaz hale geldi. Hemen sonrasında tadilatlar yapıldı. Halen de okulumuzda o hasarların etkileri var. Okulun yakılması nedeniyle eğitimden geri kalmıştık. Şimdi çok şükür toparladık ve şu anda iyiyiz. Verilen bu kadar emeğin bir karşılığı olması gerekiyor. Bu yüzden daha gayretli çalışıyoruz. Okulumuzun başarı ortalaması da yükseldi" sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA