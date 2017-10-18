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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında dün saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı arama faaliyetinde Silvan ilçesi Taşpınar ve Çiğdemli köyleri yol ayrımında asfalt yol kenarına tuzaklanan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü içerisine 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, patlayıcının Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari mezrası bölgesinde de 17-18 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan 2 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Etiketler: Diyarbakır, silvan, teröristler, PKK
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