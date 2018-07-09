Teröristlerin tahrip ettiği camilerde çocuklar yeniden Kur'an öğreniyor

Hakkari Yüksekova'da terör mağduru çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla kentin birçok camisinde açılan kurslarda Ku'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğreniyor.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından huzur ortamının sağlandığı ilçede başta PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan ve yapılan onarımın ardından tekrar ibadete açılan 23 caminin de bulunduğu 174 camide Kur'an kursları açıldı.

Müftülük personellerince kurslara katılan yaklaşık 6 bin çocuğa Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini eğitim veriliyor.

İlgi gören kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşarken ders aralarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Güngör Mahallesi'nde bulunan Hz. Osman Camii'nde ziyaret ettiği kursta, çocukların camilere gitmesinin önemine işaret etti.

İlçedeki terör olaylarında 23 caminin hasar gördüğünü, 4'nün ise yıkıldığını anlatan Şahin, "Bu camilerimiz elhamdülillah gerek devletimizin desteği gerek yöredeki halkımızla aylık yaptığımız kampanyalarla gerekse de kardeş cami projesi çerçevesinde yeniden hayatiyet buldu" dedi.

Desteklerinden dolayı yetkililere, kardeş camilere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Şahin, kurslarda 6 bine yakın çocuğun eğitim gördüğünü, bu sayının daha da artacağını vurguladı.

'Çocuk sesi camilere neşe kattı'

Şahin, çocukların sesinin hem camilere hem de Yüksekova'ya neşe kattığını dile getirerek, "Bunu gittiğim her camide görüyorum, çocukların yüzlerindeki tebessümü, çocukların yüzlerindeki heyecanı ve öğrenme aşkını görüyorum. Kardeş cami sayesinde buraya birçok din görevlisi geldi. Çok güzel münasebetler kurduk. Burada bir bütünlük oluşturuldu. Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biriz, kardeşiz, beraberiz. Bunu da kardeş cami projemiz bize çok güzel bir şekilde hissettirdi" ifadelerini kullandı.

İlçede yatılı bir Kur'an kursunun yapılması için kolları sıvadıklarını söyleyen Şahin, bunun için Kaymakamlığın yer tesisi için gerekli çalışmayı yapacağını kaydetti.

13 yaşındaki İsmail Macit de, Kur'an öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Allah'ın emriyle Kur'an-ı Kerim'imizi okuyoruz burada. Elif Ba'dan başlayıp Kur'an'a geçiyoruz. Sabah camiye geliyoruz. Hocalarımız sayesinde dini bilgiler de öğreniyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: AA