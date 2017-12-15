Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı ve bunun yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam gereçleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığınca, 10. Piyade Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Anadere köyü kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 10-14 Aralık'ta "Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 13 mevzi ile 10 sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevzi ve sığınaklardaki aramada, 2 el yapımı patlayıcı, 88 kilogram amonyum nitrat, 31 boş tüp, 166 pil, parçalanmış dizüstü bilgisayar, 3 akü, güneş paneli, 2 metre kablo, güç kaynağı, 4 örgütsel kitap, 2 araç plakası, 3 silah bakım yağı, 4 sırt çantası, hücum yeleği, 4 tüp sobası, 2 met, 30 lastik ayakkabı, 21 mekap ayakkabı, 28 metre naylon branda, 29 top sera naylonu, 5 kazma, 3 testere, 2 yağmurluk, 5 battaniye, 7 takım örgütsel kıyafet, 6 çift mekap ayakkabı, 5 uyku tulumu, yelek, 2 yün ceket, çeşitli türde tıbbı malzeme, 20 kilogram tuz, 20 kilogram şeker, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram makarna, 50 kilogram un, 5 kilogram tahin, 5 kilogram pekmez, 15 kilogram çay, 2 çuval patates, 4 kola, 2 boş varil, termos, 3 tencere, 8 çaydanlık, 2 tava, tandır sacı ele geçirilmiştir."

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen mevzi ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, el yapımı patlayıcı ve diğer malzemelerin ise İl Jandarma Komutanlığı uzman ekiplerince yerinde imhasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA