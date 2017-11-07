Teröristlerin sığınağından Kürtçe İncil çıktı

Muş'un Şenyayla bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'nın sığınağında, çeşitli yaşam malzemelerinin yanı sıra Kürtçe İncil de bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesindeki Kozme Dağı yakınlarında bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen iki sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman, Murat Nehri'nin karşı kıyısına geçmek için kullanılan şişme bot ile Kürtçe İncil ve Zerdüştlükle ilgili kitap ele geçirildi.

Bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA