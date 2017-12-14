Teröristlerin korkulu rüyası 'Roket Koruma Ağı' devreye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin roketli saldırılarına karşı zırhlı araçların çevresine yerleştirilen, "Roket Koruma Ağı" adı verilen sistemi kullanmaya başladı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Köprübatı Hudut Karakolu'na basın turu düzenlendi.

Hudut güvenliğini sağlamakla görevli karakoldaki her türlü modern harp araç ve gereçleri dikkati çekiyor.

Bunların başında hudut hattında etkin keşif ve gözetleme faaliyetine imkan tanıyan "Cobra-2" taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı geliyor.

Roket koruma ağı

Karakoldaki bir diğer önemli unsur da "Roket Koruma Ağı" olarak dikkati çekiyor.

"Kirpi" adı verilen, mayına karşı korumalı aracın yanı sıra diğer bazı zırhlı araçların da çevresine yerleştirilebilen sistemin, Türk Silahlı Kuvvetlerince yeni kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Zırhlı aracın üzerindeki vidalarla hiçbir delik açmadan kullanılabilen sistem, roket atışlarına karşı koruma sağlıyor.

İki kişi tarafından ilave hiçbir alete gerek duyulmadan beş dakika içinde sökülüp takılabilen sistem, engele takıldığında esneyebiliyor.

Ultraviyole dayanıklılığa sahip sistemin yanmama özelliği de dikkati çekiyor.

"Serçe"li kontrol

Karakoldaki insansız hava aracı da keşif ve gözetleme faaliyetlerine önemli katkı sağlıyor.

"Serçe" adı verilen insansız hava aracı, orta şiddetli yağışlarda bile havalanabiliyor, gece görüşü ve termal kameraları sayesinde hudut hattında sürekli izleme yapabiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen çok rotorlu insansız hava aracı sistemi, özel eğitimli iki kişilik ekip tarafından kullanılıyor.

Kaynak: AA