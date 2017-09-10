Teröristlerin korkulu rüyası milli İHA'lar

Yerli silahlı insansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi.

Türk ordusunun göz bebeği Milli İHA'lar kullanılarak, bugüne kadar 3 bin terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, yerli İHA'lar ile elde ettiği deneyim ve yetenek seviyesiyle, bu alanda şimdiden dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur kaynağı Milli İnsansız Hava araçları sayesinde 3 bin terörist etkisiz hale getirildi.

Elektronik, yazılım, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün imkanlarla üretildi.

Milli İnsansız Silahlı Hava Aracı 30 Bayraktar ; 2014 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katıldı.

Bayraktar İHA'lar, uçuş otomasyon ve performansıyla, kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş sistemi olma özelliğini taşıyor.

Silahlı ve keşif amaçlı olarak arazide gece gündüz görev yapıyor. Elde edilen operasyonel başarıyla, Türkiye'nin insansız hava aracı ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Yerli iHA'lar uçuşa başladığı ilk günden bu yana terör örgütünün korkulu rüyası haline geldi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak, 3 bin bölücü terör örgütü mensubu, milli İnsansız Hava Araçları ile etkisiz hale getirildi.

Her sortide 27 saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip Milli İHA'lar, bugüne kadar 24 bin 500 saat uçuş gerçekleştirdi.

Akıllı mühimmatlarla entegre edilen yeni sistem ise 2015 yılından bu yana devrede. Sistem, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek, vurma kabiliyetine sahip.

Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesiyle, bu alanda şimdiden sayılı ülkeler arasına girdi.