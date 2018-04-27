Teröristlerin kestiği suyu Türkiye yeniden verdi

Teröristlerden arındırılan Afrin'in 16 kilometre kuzeydoğusundaki Meydanki Barajı, Azez ve çevresindeki su sıkıntısını çözdü.

Arızaları gideren Devlet Su İşleri (DSİ), Afrin'deki Meydanki Barajını onararak bölgeye temiz ve kesintisiz su imkanı sağladı.

Hatları tamamen elden geçiren DSİ Fırat Kalkanı Bölgesindeki 55 bin nüfuslu Azez ilçesine 6 yıl sonra günde 5 bin metreküp su veriliyor.

Azez halkı suyun yeniden verilmesinde memnun olduklarını belirtiyor.

“Çok şükür su geldi, 6-7 yıldır kesikti bugün geldi. Şimdi her şey artık tamam oldu. Daha önce tankerlerle taşıyorduk. Türkiye suyu getirdi, durum güzel oldu. Türkiye devletine teşekkür ederiz. Suyumuz geldi, şimdi elektriği bekliyoruz."

30 bin hektar arazi suya kavuşacak

Meydanki barajından yeniden suyun verilmeye başlandığı Azez bölgesinde 30 bin hektar arazi yeniden suya kavuştu. Şuanda tarım arazilerinde çiftçiler yeniden ekim yapmanın sevincini yaşıyor.

Afrin bölgesinde bulunan Meydanki Barajı 1977 yılında inşa edildi. Baraj, 2012 yılında terör örgütünün işgali altına girince, teröristler Azez'e giden suyu kesip, şebeke borularını tahrip etmişti.

Kaynak: TRT Haber