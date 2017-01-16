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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

Bitlis merkezde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, arazi araması sırasında tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, 145 kilogram kubar esrar, 164,5 kilogram toz esrar, 15 kilogram Hint keneviri tohumu ve ilk yardım malzemeleri ile bir hassas tartı ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Etiketler: Bitlis, terör operasyonu, teröristler
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