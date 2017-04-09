  • 09 NISAN 2017, PAZAR

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Teröristlerin hain planı vatandaş ihbarı ile bozuldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kara yolunun kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı bir vatandaşın ihbarıyla bulunup imha edildi.

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Teröristlerin hain planı vatandaş ihbarı ile bozuldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı bir vatandaşın haber vermesi üzerine kontrollü şekilde patlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve her türlü terör saldırılarından korunması amacıyla sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirlere devam ettiği bildirildi.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine, teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duyarlı bir vatandaşımızın yapmış olduğu ihbar neticesinde Hazro ilçesi Koçbaba köyü mevkisinde bulunan karayolunun kenarına yerleştirilmiş 12 kilogramlık 2 tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde, i̇mha timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Etiketler: vatandaş, tuzak, patlayıcı, ihbar, Diyarbakır
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