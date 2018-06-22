Teröristlerin gezdiği bölgelerde artık çocuklar yüzüyor

Balkaya Dağları ve çevresinin Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenmesinden sonra vatandaşlar, huzurun ve bölge bulunan doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya başladı.

Bölgede sağlanan güven ortamında rahat şekilde aileleri ile hayatlarına devam eden çocuklar da bu güzelliklerden nasiplenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı beldede çocuklar, serinlemek için, terörden temizlenerek güvenli hale getirilen Balkaya Dağları eteklerindeki akarsulara akın etti.

Arkadaşlarıyla suda yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar, bir taraftan da oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi.

Çocuklardan Nurullah Tekin, bölgede huzur ve güven sağlandıktan sonra serinlemek için suyun olduğu noktalara gittiklerini söyledi.

Toplanıp akarsulara gittiklerini anlatan Tekin, "Buralar rahatladıktan sonra her gün geliyoruz. Eski köyümüz. Balkaya Dağları'nın eteklerinde yüzüyoruz. Arkadaşlarımızla güzel zaman geçiriyoruz. Şu an çok huzurluyuz" dedi.

Erkan Dayan da yüzerek zaman geçirdiklerini söyleyerek, "Burada çok huzur var artık. Eskiden burada yüzemiyorduk ama şimdi yüzebiliyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: AA