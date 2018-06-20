Teröristlerin bombalı saldırı düzenlediği emniyet binası millet bahçesi oluyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde, 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alanın "millet bahçesi"ne dönüştürüleceğini müjdelemesi kentte sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Orada biliyorsunuz maalesef şehitlerimiz oldu. TOKİ'ye talimat verdim. Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız." ifadeleri, saldırıdan yaralı kurtulan vatandaşları memnun etti.

"Şehitlerimizin anısına çok güzel bir yer olacak"

Kent sakinlerinden Abdulbasit Özdemir, saldırıda bir gözünü kaybettiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu söyledi.

Bombalı saldırıdan yaralı kurtulduğu yerin vatandaşa hizmet veren millet bahçesine dönüşecek olmasını mutlulukla karşıladığını belirten Özdemir, "Valilik tarafından gazi unvanı verildi. Emniyetimize yapılan hain saldırı esnasında tır ile bomba yüklü aracın önünden geçmemle patlamanın şiddetini azaltarak ölü sayısının artmasını engelledim. Buna vesile olduğum için çok mutluyum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eski emniyet müdürlüğünün yerine millet bahçesi yapılacağını" duyurmasından büyük sevinç duyduklarını aktaran Özdemir, "Burası şehitlerimizin anısına çok güzel bir yer olacak. Anısı olduğu için buraya gelip gittiğimizde o harabe yerine güzel bir yer yapıldığını görünce daha mutlu olacağız." diye konuştu.

“Terör olayları hükümetimizin ve devletimizin el birliği ile yok olacaktır”

Terör örgütüne tepki gösteren Özdemir, şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir düşünceye sahip oldukları ve böyle bir yatırım yaptıkları için Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Allah bir daha o günleri göstermesin, o acıları yaşatmasın. İnşallah bu terör olayları hükümetimizin ve devletimizin el birliği ile yok olacaktır, zaten yok olmak üzeredir. Saldırı anını hiç unutamadım.

Burası yapıldıktan sonra gelip şehitlerimize Fatiha okuyup o günlerin olmaması için dua edeceğiz. Terör ne kadar hain yönünü gösterse de yıksa da sağ olsun devletimiz her zaman birdir, tektir. Terör ne yaparsa yapsın devletimiz onların yıktığını daha iyisini yaparak karşılık veriyor."

"Onlar bir yıkıyorsa devletimiz bin katını yapıyor"

Saldırıdan yaralı kurtulan Gökhan Uçar, söz konusu terör saldırısını kınadı.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, burayı millet bahçesi yapacak. Bu Elazığ için büyük bir gurur. Burada şehitlerimizin anısı var. Terör sürekli yıkıyor zaten. Devletimiz bu saldırılara karşı hep dik duruyor. Onlar bir yıkıyorsa devletimiz bin katını yapıyor." ifadelerini kullanan Uçar, şehitlerin adlarının yaşatılmasının güzel bir şey olduğunu aktardı.

"Devletimizin her zaman yanındayız"

Kent sakinlerinden 4 çocuk babası Serkan Daşbilek, saldırıda yaralandığını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski emniyet müdürlüğü binasının yerine millet bahçesi yapılmasına çok sevindiğini belirtti.

Bu karardan Elazığlı bir vatandaş olarak onur duyduğunu dile getiren Daşbilek, "Vatandaşlar buraya hem gelir, dinlenir hem de şehitlerimize dua eder. Elazığ'da böyle bir yerin olması güzel. Bunu destekliyoruz, olmasını da istiyoruz. Bu gibi yatırımların ve devletimizin her zaman yanındayız. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşanmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

“Sağ olsun devletimiz buraya güzel bir tesis yapıyor”

Terör saldırısında aracı zarar gören taksi şoförü Gökhan Emiroğlu da vatandaşların bu saldırıdan çok etkilendiğini ifade etti.

Emiroğlu, "Elazığ halkı çok duyarlı davrandı. Sağ olsun devletimiz buraya güzel bir tesis yapıyor." dedi.

3 polis şehit oldu, 217 kişi yaralandı

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensupları tarafından bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenlendi, hain saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit oldu, 217 kişi yaralandı. Saldırının ardından zarar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası yıkıldı.

Kaynak: AA