  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Teröristlerin arazide gizlediği patlayıcılar imha edildi

PKK'lı teröristlerce arazide gizlenmiş 5 antitank mayını, 9 personel mayını, 2 dijital saat ayarlı düzenek, 6 adet 8 milimetrelik havan mühimmatı ve 2 telsiz düzeneği bulundu.

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Teröristlerin arazide gizlediği patlayıcılar imha edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce arazide gizlenmiş 5 antitank mayını, 9 personel mayını, 2 dijital saat ayarlı düzenek, 6 adet 8 milimetrelik havan mühimmatı ve 2 telsiz düzeneği ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesinin Gülyazı köyü Andaç Derin Vadi bölgesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzaklanmak üzere hazırlandığı patlayıcı olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda, teröristlerin arazide gizlediği ve Şırnak Hakkari karayoluna tuzaklanacağı değerlendirilen iki noktada 5 antitank mayını, 9 personel mayını, 2 dijital saat ayarlı düzenek, 6 adet 8 milimetrelik havan mühimmatı ve 2 telsiz düzeneği bulundu.

Güvenlik güçlerince, yol ve çevre emniyetini aldıktan sonra patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

Etiketler: şırnak, PKK
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