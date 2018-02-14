  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Teröristlere giden malzemeler sınır kapısında ele geçirildi

Teröristlere giden malzemeler sınır kapısında ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'de bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya götürüldüğü belirlenen askeri kamuflajlar ve ayakkabılar ele geçirildi.

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Teröristlere giden malzemeler sınır kapısında ele geçirildi

Sınır kapısında teyakkuz halinde olan gümrük ekipleri giriş çıkışlarda kuş uçurtmuyor. Ekipler bu sefer de terör örgütü YPG/PKK'nın heveslerini kursaklarında bıraktı.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün kurum olarak teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

"Cilvegözü'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli Güvenlik Tedbirleri çerçevesinde tabi ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz. Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz." 

"YPG kamuflajlarına el koyduk"

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini söyleyen Aygün şöyle konuştu:

"En son Cilvegözü'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor."

Kaynak: DHA/TRT Haber

Etiketler: ypg kamuflaj, ypg, teröristler, Reyhanlı, cilvegözü
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