Teröristlere çuvallar dolusu para vermişler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kurbanoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurbanoğlu'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama meclisi olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇ (DTK) üyesi olduğu belirtildi. İddianamede, Kurbanoğlu'nun PKK ve DTK'nın ilişkisi, DTK'nın yapısı ve oluşumu hakkındaki beyanlarına da yer verildi.

Çuvallarla para örgüt mensuplarına veriliyordu

İddianamede, gizli tanık "Poyraz"ın, merkez Yenişehir Belediyesinde çalışanlar arasında terör örgütü PKK'ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler de yer aldı.

Kurbanoğlu'nu gizli tanık "Poyraz"ın teşhis ettiği aktarılan iddianamede, ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği'nde terör örgütü PKK'yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtildi.

Gizli tanığın iddianamede, "Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK'nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında terör örgütü PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum" ifadeleri yer aldı

Çalışanların maaşlardaki kesinti terör örgütüne aktarılıyor

İddianameye, 17 Eylül'de, Yenişehir Belediyesi personeli F.Y'nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, maaşında yapılan kesintiye ilişkin verdiği bilgi de eklendi.

Belediyeden aldığı maaşından izinsiz ve rızası olmadan yaklaşık 300 lira kesinti yapıldığını savunan F.Y. ifadesinde, "Maaşımdan yapılan kesintiyi PKK/KCK terör örgütüne para aktardıklarını biliyorum. Sadece benden değil bütün çalışanlardan para kesiyorlar. Ancak korktukları için kimseye söyleyemiyorlar. Bu kesintileri Kurbanoğlu ve belediye başkan yardımcıları biliyor. Bu kişiler organize ediyorlar." dedi.

İstenilen ceza

İddianamede, Kurbanoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK 53/1. maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığının terör soruşturması kapsamında tutuklanan Kurbanoğlu açığa alınmıştı.