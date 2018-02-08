  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Teröristlere ait mevziler obüslerle vuruluyor

Teröristlere ait mevziler obüslerle vuruluyor

Hatay'ın sınır ilçelerindeki TSK topçu birlikleri, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevzileri havan ve obüslerle vuruyor.

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Teröristlere ait mevziler obüslerle vuruluyor

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevziler, havan ve obüslerle vuruluyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere, tankların da olduğu çok sayıda askeri aracın sevkıyati sürerken, bazı askeri yetkililerin de sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.

Zırhlı askeri araçların Suriye sınırına intikal ettikleri gözlendi.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı'nın sınır hattında görev yapan sinyal kesici askeri araç, bölgedeki devriye görevini uzun süre sürdürdü.

Sinyal kesici araca 3 askeri araç da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, hatay, sınır bölgesi, topçu birlikleri, obüs, afrin
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