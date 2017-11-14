  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı madde ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

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Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından ortak operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Merkez kırsalında bulunan sığınak ve barınaklarda, lav silahı, 4 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği elektronik devre, telsiz, kamera, 30 kilogram amonyum nitrat, 145 kalaşnikof mühimmatı, 350 biksi mühimmatı, el bombası, 2 tüp ve 4 uyku tulumu ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, teröristler, PKK
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