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Buradasınız : » » Teröristlerden Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişimi

Teröristlerden Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişimi

Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişiminde bulunan terör örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

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Teröristlerden Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişimi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü operasyonda, Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı Köyü mevkisinde Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişiminde bulunan bir grup terörist tespit etti.

Mehmetçik ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte bir M16 piyade tüfeği, 150 fişek, 5 şarjör, ikişer el bombası ve şemsiye ile birer gece görüş gözlüğü, bantla pil blokuna bağlanmış telsiz, kazma ve kürek ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, sabotaj, iran, Doğalgaz boru hattı
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