Teröristlerden temizlenen dağlarda dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Bayraktepe Köyü'ne, 17 Kasım 1994’te, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlenmiş, olayda 2’si çocuk 3’ü kadın 11 sivil kurşunların hedefi olarak şehit olmuştu. Bu tarihten itibaren teröristleri yok etmeye ant içen köy sakinleri meydanın ortasına Türk bayrağı astı.

Köy sakinleri 2013 yılında aldıkları izinle de yine köy meydanına 38 metrelik bir direk dikip, 10 metrelik Türk bayrağı çekti. Vadide bulunan köyün etrafını saran dağların en tepesinden bile rahatlıkla seçilen Türk bayrağı, gölgesi ile 11 şehit veren köy sakinlerine huzur veriyor.

"Kimse bu bayrağı indiremeyecek"

11 şehidin verildiği baskında yakınlarını kaybedenlerden 16 yaşındaki Yaser Özbey, Bayraktepe Köyü'nde oturduğunu belirterek, bayraklarını 2013 yılında diktiklerini söyledi.

Özbey, “Bayrağımız yaklaşık 10 metre çapında, 38 metre yükseklikte dalgalanıyor. 1994 yılında köyümüze saldırı yapıldı. 11 sivil vatandaşımız şehit oldu. Biz yaşadıkça bu bayrak inmeyecek, kimse de indiremeyecek” dedi.

Bir başka köy sakini 23 yaşındaki Arafat Özbey ise, 1994 yılında köylerine teröristler tarafından baskın düzenlendiğini söyledi. Arafat Özbey, “11 şehidimiz oldu. O günden bugüne acımız hala taze ve büyük. Bu tarihten önce de bayrağımız vardı ama bu kadar büyük değildi. Başvurumuzu yaptık ve 38 metre yükseklikte bayrağımızı dalgalandırmaya başladık. Biz yaşadığımız sürece bu bayrağımız dalgalanacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA