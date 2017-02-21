Teröristler patlayıcıyı güğüme tuzaklamış

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir evin bahçesinde güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince ilçedeki Saray Mahallesi Fatih Sokak'ta bir evde yapılan aramada, bahçede gizlenmiş 2 güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi.