  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Teröristler patlayıcıları bahçe duvarının içine gizlemişler

Mardin'in Derik ilçesinde, bir bahçe duvarının içine gizlenmiş 18 kilogram el yapımı paylayıcı madde ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Teröristler patlayıcıları bahçe duvarının içine gizlemişler

Mardin'in Derik ilçesinde, bir bahçe duvarının içine gizlenmiş 18 kilogram el yapımı paylayıcı madde ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derik'te operasyon gerçekleştirildi.

Şiftek mezrası güneyinde bir bahçe duvarının içerisine gizlenmiş, 18 kilogramlık tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 6 piknik tüpü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü imha edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecek.

Etiketler: Mardin, el yapımı patlayıcı, Derik, terör operasyonları
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