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Teröristler, ormanı ateşe verdi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkardığı yangın söndürüldü.

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Teröristler, ormanı ateşe verdi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangınla ilgili son bilgileri paylaştı.

Buna göre, terör operasyonu yürütülen Amanos Dağları'ndaki iki farklı noktadan yangın ihbarı alındı.

Üç tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir kepçe ve 5 teknik elemanla yangına müdahale edildi. Bölgedeki yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Teröristlerin, bölgeye yapılan operasyondan sonra gizlenmek amacıyla yangın çıkardığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, terörist, hatay, amanos dağları
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