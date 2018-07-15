Teröristler dikkat çekmemek için asker kamuflajı giymiş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün gece öldürülen iki bölücü örgüt mensubunun üzerilerinde askeri kamuflajlar dikkati çekti.

Öldürülen PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan ile 2 uzun namlulu silah, iki sırt çantası, yaşamsal malzemeler ile mühimmat elde edildi.

Bölücü örgüt üyelerinin üzerlerinde askeri kamuflajların da bulunması dikkati çekti.

Örgüt üyelerinin kendi kıyafetlerinin üzerine kendilerine asker görüntüsü vermek için kamuflaj giydikleri, bu şekilde kırsal alanda daha rahat dolaşma imkanı yakalamak istedikleri ve daha önce de aynı yönteme başvurdukları öğrenildi.

Öte yandan Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ediyor.

Jandarma Ordu Donatım Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Eryılmaz'ın adı verilen, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının yanı sıra çevre iller ve Bursa, Ankara ve İstanbul'dan özel birliklerin katıldığı operasyona, polis özel harekat timleri de destek veriyor.

Kobra tipi helikopterler ve İHA'ların da katıldığı arama tarama faaliyetleri geniş coğrafyaya yayılırken, güvenlik güçleri teröristlerin ele geçirilmesi için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA