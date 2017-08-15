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Teröristbaşı Gülen'in son mesajlarını içeren yayınlara erişim yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ elebaşı Gülen'in son mesajlarını içeren yayınlara erişim yasağı getirdi.

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Teröristbaşı Gülenin son mesajlarını içeren yayınlara erişim yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ elebaşı Gülen'in son mesajlarını içeren yayınlara erişim yasağı getirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da farklı tarihlerde yayınlanan 4 videoya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandası yapıldığı gerekçesiyle erişim engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda, 4 videoya erişim yasağı konulmasını talep etti.

Yazıda, Youtube'da "HerkulNagme" rumuzlu kullanıcı tarafından 28 Temmuz'da "Diyanet mi, rapor mu?", 6 Ağustos'ta "Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)", 11 Ağustos'ta "Üçüncü Şeytanlık Faslı" ve 13 Ağustos'ta "Son şeytani senaryo (Bamteli)" adlı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Başsavcılık yazısında, suç oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebinin bulunması gerekçesiyle yayınlarla ilgili erişimin engellenmesine karar verilmesi istendi.

Mahkeme erişimi engelledi

Talebi değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu paylaşımların içeriklerinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğunun anlaşıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul etti.

Hakimlik, söz konusu internet adreslerinde yer alan içeriğe, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verdi.

Söz konusu karar gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderildi.

Etiketler: youtube, PDY, Fetullah Gülen, fetö
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