  • 20 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.921
    EURO 4.621
  • BIST 104102.54
    ALTIN 162.904
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Teröristbaşı Gülen'in avukatına 12 yıl hapis

Teröristbaşı Gülen'in avukatına 12 yıl hapis

İzmir'de FETÖ soruşturmasında örgüt elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Teröristbaşı Gülenin avukatına 12 yıl hapis

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ün ve avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık Ün'ün "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde beyanda bulundu.

Sanık Ün, 1990-1994 yılları arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapmıştı.

Mahkeme heyeti, elde edilen delillerle "Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu tespit edilen Ün'e 8 yıl hapis cezası verdi. 

Heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak bu cezayı 12 yıl hapis cezasına yükselterek Ün'ün tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, Fetullah Gülen, fetö, feti ün
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER