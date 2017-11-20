Teröristbaşı Gülen'in avukatına 12 yıl hapis

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ün ve avukatları katıldı.
İddia makamı, sanık Ün'ün "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde beyanda bulundu.
Sanık Ün, 1990-1994 yılları arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapmıştı.
Mahkeme heyeti, elde edilen delillerle "Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu tespit edilen Ün'e 8 yıl hapis cezası verdi.
Heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak bu cezayı 12 yıl hapis cezasına yükselterek Ün'ün tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kaynak: AA