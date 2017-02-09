Terörist uyuşturucu haplarla yakalandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanan ve üzerinden uyuşturucu haplar ele geçirilen terörist, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları kontrollerde, hakkında yakalama kararı bulunan Serbest Babat isimli teröristi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, saldırı hazırlığında olan teröristlere götürüleceği değerlendirilen 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Terörist ifadesinde, "Daha önce bulunduğu Yüksekova ilçesinde tanıştığı bir HDP yöneticisi tarafından örgütün kırsal alanına götürüldüğünü ve burada eğitim aldığını, yine aynı şahıs tarafından eğitimi sonrası alınarak şehir faaliyetleri için görevlendirildiğini, saldırı için silah temini etme hazırlığındayken yakalandığını” belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.