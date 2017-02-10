  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 3.912
  • BIST 88921.05
    ALTIN 144.733
Buradasınız : » » Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillerin 20 yıl hapsi istendi

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillerin 20 yıl hapsi istendi

PKK'nın sözde Sur sorumlusu teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP milletvekilleri Konca ve Aslan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terörist cenazesine katılan HDPli vekillerin 20 yıl hapsi istendi

HDP milletvekilleri Besime Konca ve Mehmet Ali Aslan hakkında, Diyarbakır'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli terörist Cihat Türkan'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Bu kapsamda Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Siirt Milletvekili Konca ve Batman Milletvekili Aslan hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Konca ve Aslan'ın eylemlerine ilişkin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği hatırlatıldı.

6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Konca ve Aslan'ın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin dokunulmazlığının kaldırıldığı anımsatılan iddianamede, soruşturma dosyalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.

İddianamede, müşteki olarak yer alan C.Ç'nin, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yazdığı dilekçesinde bir internet sitesinde Sur ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristin cenaze törenine HDP Batman milletvekilleri Aslan ve Konca'nın katılarak birer konuşma yaptığını gerekçe göstererek soruşturma başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

İki milletvekilinin Sur'da 17 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Konca ve Aslan'ın cenazede Kürtçe olarak teröristi öven sözlerine yer verildi. 

İstenilen ceza

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor. AA

Etiketler: hdp milletvekilleri, besime konca, mehmet ali aslan, iddianame
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER