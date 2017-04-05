Terörist cenazelerinde 3 gün 3 gece yemek dağıtmış

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve "para verip kandırarak gençlerin terör örgütü PKK'ya katılmalarını sağladığı" iddia edilen eski DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu hakkında 63 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu hakkında 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması, KCK sistemine geçişi, diğer sol terör örgütleriyle iş birliği ve birleşmeleri hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün sözde kırsal alanda faaliyet yürüten teröristlerle ilişki ve irtibatlı olduğu, terör örgütü adına kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu'nun tutuklandığı belirtildi.

"Gençlere para verip kandırarak örgüte katılmalarını sağlamaktadır"

İddianamede, gizli tanık "Sönmez"in, Zorlu hakkındaki fotoğraf teşhis tutanağına ve teröristlerle bağlantısına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Gizli tanık "Sönmez", dosyada yer alan ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu kişiyi 'Başkan' ismi ile tanırım. Bu adam gençlere para verip kandırarak örgüte katılmalarını sağlamaktadır. Ayrıca gençlerin beyinlerini yıkayarak örgüte katılmalarını sağlamaktadır. 2015 yılında Hani ile Lice arasında dağlık kesimde askerlerin teröristleri kıstırması sırasında belediye çalışanlarını köylerde 'kanalizasyon' gibi işlerin olduğunu söyleyerek, kırsal alana götürüp 'canlı kalkan' olarak kullanmıştır."

Gizli tanık "Şimşek" ve "Yağmur" ise ifadesinde, Zorlu'nun Hani'de esnafı tek tek gezerek kepenk kapattırdığını ileri sürdü.

"Teröristlerin cenazelerinde 3 gün 3 gece yemek dağıtır"

Zorlu'nun ölen teröristlerin cenazelerine katıldığını belirten gizli tanıklar, "Milleti kışkırtarak galeyana getirir. Belediyede çalışan memurların maaşlarından keserek ölen teröristlerin cenazelerinde 3 gün 3 gece yemek dağıtır." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Abdurrahman Zorlu'nun, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen terör operasyonu sırasında "canlı kalkan" eyleminde ölen Serhat Kızılay ve Cemzi Budak için 14 Mayıs 2015'te Hani ilçesindeki merkez çay bahçesi önünde düzenlenen ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen eyleme katıldığı belirtildi.

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla sözde "PKK'nın yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kurulduğu ifade edilen iddianamede, Zorlu'nun, DTK'nın sözde "demokratik özerkliği" inşa etmek amacıyla örgütsel çalışmalara katıldığı aktarıldı.

İddianamede, Zorlu'nun, dönemin Diyarbakır'ın DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Remzi Çali ile 5 yıl önce yaptığı telefon görüşmesinde, "Muş'tan para toplamak için gelen bir kişiye 150 lira para verdiği ve örgüt içerisinde böyle bir sektörün açıldığı" şeklindeki ifadeleri de yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Mevcut deliller dosya kapsamında değerlendirildiğinde, Zorlu'nun ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mermi bulunmuştur. Aramalarda örgüt yöneticilerinin yazdığı, örgütün ideolojisini ve amaçlarını anlatan kitaplar bulunmuştur. KCK sözleşmesinde örgütün karar organları arasında gösterilen ve Öcalan'ın 4 ayaklı paradigmasının 3'üncü ayağını oluşturan DTK'nın faaliyetleri, gizli tanık beyanları nazara alındığında şüpheli silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek, örgütün hiyerarşisine bağlı şekilde, örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürütmüştür. Bu itibarla, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği hususlarında yeterli şüphenin varlığına kanaat getirilmiştir. Bazı tarihlerde ise 2911 sayılı yasaya (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) muhalefet suçunu işlediği tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 15 kez "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından 29 yıldan 63 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen eski DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu'nun mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Abdurrahman Zorlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.