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Terörist başı Gülen'e yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı

FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde örgüt üyelerince Gülen'e yazılan bir mektuptaki Nazlı Ilıcak detayı dikkati çekti.

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Terörist başı Gülene yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde örgüt üyelerince Gülen'e yazılan bir mektuba yer verildi.

"Muhterem Efendim"le başlayan mektup

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında ele geçirildiği ifade edilen mektubun, "Muhterem Efendim" şeklinde başladığı, "Arz ederim" diye bittiği ve örgüt elebaşı Gülen'e sunulduğu kaydedildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının ardından yazıldığı anlaşılan mektupla, FETÖ ile bağlantıları nedeniyle görevden el çektirilen 420 emniyet müdürünün durumları hakkında örgüt elebaşına bilgiler aktarıldı. 

Kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra haklarında soruşturma başlatılan bazı örgüt üyelerinin maddi olarak desteklendiği ve göreve geri dönmek için dava açılmasının teşvik edildiği görülen mektupta, bazı FETÖ üyesi eski emniyet mensuplarının da "gaybubet" adı verilen örgütün saklanma evlerinde olduğu ifade edildi.

Gaybubet evlerinde olan örgüt üyelerinin, örgüt ritüellerini devam ettirdiği belirtilen mektupta, FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitaplardaki mesajların "Tango" ve çeşitli iletişim programlarıyla örgüt üyelerine gönderildiği anlatıldı.

Örgüt üyelerinin dağılmaması için ailelerinin de sohbetlere dahil edildiği kaydedilen mektupta, söz konusu örgüt üyelerinin okul çağındaki ve evlilik yaşındaki çocuklarının da takip edildiği aktarıldı.

Mektupta, darbe girişiminden sonra tutuklanan ve FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen Nazlı Ilıcak'tan da bahsedildi.

Mektubun eski emniyet müdürü Yılmazer'e ayrılan kısımında, 2014 yaz aylarında tutuklanmasının ardından "Halim" isimli örgüt üyesiyle aynı cezaevinde kaldığı ve adına sosyal medya hesabı açıldığı anlatıldı.

Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda yargılandığı duruşmanın gergin geçebileceği ifade edilen mektupta Yılmazer'in, "Medyada haklılığımızı Nazlı (Ilıcak) hanımdan başka izah eden yok." dediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, PDY, Fetullah Gülen, Nazlı Ilıcak
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