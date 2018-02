Terörden temizlenen köyde "Türkiye" sevinci

TSK tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan harekat devam ediyor.

Bölgede terör örgütü YPG/PKK işgalindeki köy ve noktalar teröristlerden temizlenirken, köylerde yaşayanlar da yıllardır süren terör işgalinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Teröristlerden 10 gün önce arındırılan Afrin'in batısında ve Cinderes'in yakınlarındaki Deyr Ballut köyünde halk, yaşadıkları korku dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Köy halkının birçoğu, yakınlarının halen terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki köylerde yaşadığını ve örgütün bu kişilere zarar vereceği endişesiyle açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İhtiyaçlar anında karşılanıyor

Köyde, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcılar Türk askerince imha edilirken, söz konusu bölgelerde insani yardım faaliyeti de yürütülüyor. Gıda, barınma ve ilaç gibi ihtiyaçları Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarınca anında tespit edilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Deyr Ballut'ta yaşayan 63 yaşındaki İbri Muhammed, Suriye'de iç savaşın başlamasından birkaç yıl sonra YPG'nin köylerini işgal ettiğini söyledi.

Onların baskısı altında zor günler yaşadıklarını anlatan Muhammed, şunları belirtti:

"Allah Türk askerini ve ÖSO'yu korusun. Allah'a çok şükür, bizim yemeğimizi, suyumuzu temin edip, hastalarımızı tedavi ettirdiler. Bizi YPG/PKK'den kurtardılar. Elhamdülillah şu an iyiyiz. YPG/PKK'nın zamanında bize çok zulüm ediyorlardı. Mazlumduk. Çok şükür Türk askeri geldi bizi bu zulümden kurtardı. İnşallah her yeri bu zulümden kurtaracaklar. Malımızı mülkümüzü zorla alıyorlar, gasp ediyorlardı. Şimdiki durumumuz çok çok güzel. Şu an her şeyimiz tamam. Hiçbir şeyimizde kusur etmediler. Allah Türk askerinden razı olsun. Allah Türkiye'yi, askerini ve tüm Müslümanları korusun."

Muhammed, terör örgütünün tüm köylerden bir an önce temizlenmesi temennisinde bulundu.

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Emin Yevmi de terör işgali altında zor günler yaşadıklarını ama kendisinin doğduğu yeri hiç terk etmediğini anlatarak, "Türk askerinin gelmesine çok sevindik. Bizim her isteğimizi, yerine getirdi. Yemeğimizi, ihtiyacımızı her şeyimizi de karşıladı. Çok şükür her şeyimiz tamam oldu. İnşallah böyle devam eder ve güzel günler gelir." sözlerine yer verdi.