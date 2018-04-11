Terörden temizlenen bölgeler turizme kazandırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre turizm sektörü, Şanlıurfa ile Mardin'i turizmde birer cazibe merkezi haline dönüştürmek üzere bir araya geliyor.

Bakanlığın TÜROB, TÜRSAB, TÜROFED, TUREB ve TYD ile gerçekleştireceği turizm buluşması, il protokollerinin de katılımıyla 13 Nisan'da Şanlıurfa Nevali Otel'de yapılacak.

Yol haritası belirlenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Güneydoğu illerinin artık terörle değil turizm potansiyelleri, kadim medeniyetleri, eşsiz kültürel ve tarihi miraslarıyla anılması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

"Güneydoğu artık turizmle anılacak. Terör baskısı altında ezilen Güneydoğumuzda huzuru tesis etmek üzere, şer odaklarının ittifaklarına karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizi artık turizmle taçlandırıyor ve yol haritamızı belirlemek üzere sektörümüzle Şanlıurfa'da turizm çalıştayı düzenliyoruz. Büyük medeniyet geçmişleriyle Türkiye'nin adeta göz bebeği olan Şanlıurfa ve Mardin illerimizin turizmden aldığı payı artırmak üzere, Turizm Haftası arifesinde gerçekleştireceğimiz çalıştayda, bu illerimizin hem turizm hem de kültür potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı planlayacağız."

Kurtulmuş, turizmin tüm yıla yayılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, bölgesel ve yerel turizm imajı oluşturulması hedefleriyle düzenleyecekleri çalıştayın, Şanlıurfa ve Mardin'deki mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde ele alınmasını sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA