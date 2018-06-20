Terörden kaçtıkları köye dönerek genç çiftçi oldular

Van'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Norduz bölgesinde bulunan Yoldüştü Köyü'nden, terör örgütü PKK'nın saldırı ve baskıları nedeniyle il merkezine göç etmek zorunda kalan 26 yaşındaki Ayşe ve 37 yaşındaki Şahap Elmas'ın hayatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağlanan anaç koyun ve keçi destekleriyle değişti.

Devlet desteğiyle hayvancılık

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen köylerine uzun bir aradan sonra dönmenin sevincini yaşayan Ayşe ve Şahap Elmas, devletten aldıkları desteklerle hayvancılığa başladı.

Terör nedeniyle gidilemeyen yayla ve meraların yeniden hayvancılığa açılmasıyla da hayvanlarını yaylalara çıkaran Ayşe ve Şahap Elmas, sağlanan huzur ortamıyla iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hem ekonomik hem de sosyal hayatımız değişti"

Ayşe Elmas, huzur ortamıyla köyüne döndüğünü, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak iş sahibi olduğunu söyledi.

Proje kapsamında aldığı 6 inekten 2 de buzağısı olduğunu anlatan Elmas, "Daha önce evde boş boş oturuyordum. Böyle bir desteğin sağlanması çok iyi oldu. Hem ekonomik hem de sosyal hayatımız değişti. Artık zamanım boş geçmiyor, ineklerime bakıyorum, çok güzel bir şey. Bu işimle evime de ekonomik destek sağlıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bütün kadınların da böyle desteklerden faydalanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Devletimiz sayesinde artık köyümüzde oturmaya başladık"

Bakanlığın anaç koyun ve keçi desteklerinden yararlanan Şahap Elmas da, İstanbul'da uzun süre inşaatlarda çalıştıktan sonra köye dönerek evlerini onardığını aktardı.

Hayvancılığın gelişmesi için başlatılan anaç koyun ve keçi desteklerinden faydalandığını, bu kapsamda da gübre, küpe ve akaryakıt desteği aldığını anlatan Elmas, "Devletimizin sayesinde artık köyümüzde oturmaya başladık. Batı illerine göç eden gençlerin de tekrar dönerek çiftçiliğe yönelmelerini istiyorum. Devletimiz hem tarımsal hem de hayvancılık olsun gereken tüm desteği veriyor" diye konuştu.

"Terör olaylarının bitmesi çok iyi oldu"

Elmas, terör olayları nedeniyle önceki yıllarda çıkılamayan yaylaların bu yıl kullanıma açılmasının da sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık hayvanlarımız serbest bir şekilde yaylalara çıkıyor. Çiftçilerimizin özgür şekilde yayla ve meralara çıkması çok iyi bir şey. Köyümüzde çok güzel bir huzur ortamı var. Bu terör olaylarının bitmesi gerçekten çok iyi oldu. İnşallah bu huzur ortamı hep devam eder."

Kaynak: AA