Terörden arındırılan köylerine geri döndüler

Van Gürpınar'a 30 kilometre mesafedeki Norduz bölgesinde bulunan Yoldüştü Köyü sakinleri, önceki yıllarda terör örgütü PKK'nın sık sık yol kesmeleri, baskı kurması ve saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle kent merkezine göç etti.

Vatandaşlar, özellikle son dönemlerde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından bölgenin tamamen teröristlerden temizlenmesiyle köylerine döndü.

Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, zarar gören evlerini onarmaya başladı.

Devletin sağladığı desteklerden de yararlanarak yeniden tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan köylüler, sağlanan huzur ortamının devam etmesini istiyor.

"Buralara huzur geldi"

Köylülerden Şahabettin Elmas, Van'da geçici olarak çalıştığı işte geçimini sağlayamadığı için köye dönme kararı aldığını, devletin verdiği desteklerden faydalanarak yeniden tarlalarını ekmeye başladığını söyledi.

Göç eden diğer köylülerin de yeniden topraklarına dönmek istediklerini anlatan Elmas, "Köylerine geri dönen ve tarımla uğraşmaya başlayan vatandaşlarımıza gübre ve akar yakıt desteği verildi. Bizler de artık köylerimizi boşaltmak istemiyoruz. Devletimizin sağladığı destekleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Artık çatışmalar yaşanmıyor. Buralara huzur geldi. İnşallah hep böyle devam eder" dedi.

Köy sakinlerinden 62 yaşındaki Mehmet Şerif Aslan da yeniden döndüğü köyünde buğday, arpa ve yonca ekmeye başladığını, bahçelerinin bakım ve onarımını tamamladıklarını söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Köye dönüşte devletin birçok alanda sağladığı desteklerden yararlandıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Göç ettiğim yerde kirada oturuyordum ama geçimimizi sağlayamıyordum. Bu nedenle köyüme geri dönmek istedim. Ama köydeki evim yıkılmıştı. Şimdi evimi yeniden onardım. Köyde hayat çok iyi, çok mutluyuz. Eskiden yaşanan terör olaylarından dolayı dışarı fazla çıkamıyorduk ve tarlalarımızı ekemiyorduk. Ama bir kaç yıldır güzel bir huzur oluştu. Allah devletimizden razı olsun."

Köylülerden 60 yaşındaki Cüneyt Keskin, köylerine döndükleri için huzurlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Keskin, "Köyümüze döndük, devletimiz de bize destek sağlıyor. Artık çatışmalı bir ortam da yok. Her şey çok güzel geçiyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: AA