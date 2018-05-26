Terörden arındırılan dağlar yeniden yeşerecek

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla terörden temizlenen Diyarbakır Kulp ve Lice'nin de bulunduğu birçok yerleşim yerindeki dağlar ve alanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında rehabilite edilerek yeşillendiriliyor.

Zarar gören mevcut ormanların yenilenmesi ve canlanması için rehabilitasyon çalışması yapılırken, diğer yandan da fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Bu yıl 4 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen kentte orman varlığı artırılacak ve yeşerecek ağaçlar huzur ortamına oksijen sağlayacak.

"Diyarbakır'ın yüzde 24'ü ormanlık alan"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, terörden temizlenen ve güvenli hale gelen alanlarda ağaçlandırma ve erozyonu önleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın yüzde 24'ünün ormanlık alan olduğunu, il genelinde 370 bin hektar ormanlık alanın yüzde 79'unun bozulmuş orman, geriye kalan yüzde 21'lik alanın ise verimli orman olduğunu dile getiren Eratilla, seferberlik kapsamında açık alanları ağaçlandırarak ve bozuk ormanları da rehabilite ederek verimli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

"7 yılda 21,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu"

2011 yılından bugüne kadar 31 bin 800 hektar alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Eratilla, "Diyarbakır'da 7 yıllık zamanda 21,5 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2017 yılında 2 bin 900 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon çalışması yaptık. Bunun karşılığında da 3 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

"Hedef bu yıl 4 milyon fidan"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlandırma ve erozyonu önlemede hedeflerini artırdıklarını dile getirerek Eratilla, "Bu sene ağaçlandırmada rakam 4 bin hektar alanı bulacak. Yaklaşık 4 milyon civarında fidanı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.

"2023 vizyonu" kapsamında da hedeflerinin Diyarbakır'daki ormanlık alanı yüzde 24'ten Türkiye ortalaması olan yüzde 28'e çıkartmak olduğuna işaret eden Eratilla, verimsiz ormanları da yüzde 79'dan rehabilitasyonlarla yüzde 40'a kadar çekmek istediklerini vurguladı.

Bunun önemli bir başarı olacağını vurgulayan Eratilla, ağaçlandırma seferberliğinde yöre halkından destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA