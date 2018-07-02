  • 02 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.605
    EURO 5.401
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terörden arındırılan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda festival

Terörden arındırılan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda festival

Terörden arındırılan Hakkari Cilo-Sat Dağları'nda ilk kez Doğa Sporları Festivali düzenlendi. Festivalde dağ bisikleti, yüzme, kano gibi etkinlikler yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terörden arındırılan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağlarında festival

Hakkari'de güvenlik güçlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat dağlarındaki buzul göllerinde, 1. Doğa Sporları Festivali düzenlendi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla düzenlenen festivale, yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde doğasever katıldı.

29- Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivale katılanlar kurulan çadırlarda kamp kurdu. Doğaseverlere yöreye ait yemekler ikram edildi.

Cilo-Sat göllerine giden dağcı ve doğaseverler, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra, kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcı ve doğaseverler rengarenk çiçekler, 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Sat Gölleri'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Katılımcılar, festival etkinlikleri kapsamında trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de yaptı.

Komutanlar da festivale katıldı

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Hakkari, cilo sat dağları, festival
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER