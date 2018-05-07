Terör yandaşı sosyal medya hesapları takip altında

Son bir haftada 1495 terör operasyonu yapıldı. PKK ile irtibatlı 150, FETÖ ile irtibatlı 587, DEAŞ ile irtibatlı 94 ve aşırı sol ile irtibatlı 26 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 530 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele ise 2 bin 356 operasyon yapıldı. 422 kilo esrar, 252 kilo eroin, 28 bin 886 adet ectasy hap, 118 bin 529 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 357 bin 388 paket kaçak sigara, 61 bin 746 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarla 3 bin 198 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen çalışmalarda 382 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA