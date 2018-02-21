Terör şüphelisi yabancılara geçit yok

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarıyla otogarlarda "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla 2014 yılında faaliyete geçen Risk Analiz Grubu, 2018'e kadar yabancı uyruklu 44 bin 462 kişinin sorgulamasını ve mülakatını gerçekleştirirken, bunlardan 2 bin 566 yabancı uyruklu "deport" edilerek, ülkelerine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla proje olarak oluşturduğu ve bu çalışma sonucunda 2014 yılında hayata geçirilen Risk Analiz Grubu faaliyetini başarıyla sürdürüyor.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarlarda çalışmalarına devam eden Risk Analiz Grubu, yurtdışından gelen yabancı uyruklu kişilerin analizini yaparak, "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanmasını sağlıyor.

Risk Analiz Grubu görevlileri tarafından İstanbul'daki havalimanlarıyla otogarlarda 2014 yılı haziran ayından 1 Ocak 2018'e kadar yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu 44 bin 462 kişinin sorgulaması ve mülakatı gerçekleştirildi.

Ayakkabıları bile inceleniyor

Sorgulaması ve mülakatı yapılan yabancı uyruklulardan Asya kıtasındaki ülkelerden bin 577 kişi, Avrupa kıtasındaki ülkelerden 887 kişi, Afrika kıtasındaki ülkelerden 79 kişi, Amerika kıtasındaki ülkelerden 19 kişi ve Avustralya kıtasındaki ülkelerden 4 kişi olmak üzere toplam 2 bin 566 yabancı uyruklu "deport" edildi.

Emniyet yetkilileri, Risk Analiz Grubu'nun, Türkiye'ye yasal veya yasal olmayan yollarla girerek Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerine gitmek isteyen "yabancı terörist savaşçıların" yakalanması amacıyla oluşturulduğunu, bugüne kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Yetkililer, Risk Analiz Grubundaki terör uzmanı polislerin, yabancı uyruklu şüphelilerin kimlik bilgilerini araştırdığını, bunun yanı sıra şüpheli kişilerin yüz ifadesi, tavır ve davranışları, hatta giydiği ayakkabıdan giysi seçimine kadar gizlilik gerekçesiyle açıklanamayan bir dizi standart inceleme kriterlerini uyguladığını bildirdi.

Kaynak: AA