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Terör şüphelisi samanlıkta saklanırken yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlı, bir evin samanlığında saklanırken yakalandı.

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Terör şüphelisi samanlıkta saklanırken yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlı, bir evin samanlığında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaali köyündeki Ş.A'ya ait evin samanlık kısmına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 2016'da HDP'nin parti meclisi üyesi olan M.E, samanlıkta saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Etiketler: çanakkale, pkk/kck, terör operasyonu, jandarma
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