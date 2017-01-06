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Terör saldırısının yaşandığı noktaya çiçek ve notlar bırakıldı

Vatandaşlar, terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi önündeki polis nöbet kulübesine çiçek ve notlar bıraktı.

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Terör saldırısının yaşandığı noktaya çiçek ve notlar bırakıldı
İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı adliye önüne gelen vatandaşlar, polis nöbet kulübesine çiçek ve notlar bıraktı.
 
İzmir Adliyesi önünde dün yaşanan terör saldırısının ardından vatandaşların teröre tepkileri sürüyor.
 
Sağanak yağışa rağmen İzmir Adliyesi önüne gelen vatandaşlar, teröristlerin saldırıda bulunduğu bölgedeki polis nöbet kulübesine çiçek ve notlar bıraktı.
 
Bir vatandaşın kulübeye bıraktığı "Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin'isin mekanın cennet olsun" şeklindeki not dikkati çekti.
 
İzmir'de dün gerçekleşen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 2 terörist ise ölü ele geçirilmişti.
Etiketler: izmir, hasan tahsin, İzmir adliyesi
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