  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Terör saldırısında yaralanan asker taburcu oldu

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Çanakkaleli asker Tosun, Lapseki ilçesindeki babaevine geldi.

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Terör saldırısında yaralanan asker taburcu oldu

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilen Çanakkaleli asker Recep Tosun, Lapseki ilçesindeki babaevine geldi.

Lapseki'deki evine ambulansla gelen Tosun'u, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Avdan, Emniyet Müdürü Hakan Göç, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve vatandaşlar karşıladı.

AA

Etiketler: terör saldırısı, asker
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