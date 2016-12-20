Terör saldırılarına tepkiler sürüyor

İstanbul ile Kayseri'deki terör saldırılarına tepkiler tüm yurtta devam ediyor.

İstanbul'da vatandaşlar saldırının gerçekleştiği yere gelerek Kuran-ı Kerim okudu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Şehitler Tepesi'ne gelenler, buraya karanfil bıraktı.

İstanbul Halk Sağlık Müdür Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bazı güçler tarafından operasyon yapıldığı görüşünü dile getirdi.Özdemir, ''Yapılan terör saldırılarıyla daha da birleşiyoruz. Halkımız daha fazla birlik içerisinde olacak. İnşallah ülkemiz bir daha böyle saldırılarla sınanmaz.'' ifadelerini kullandı.Grup, dua ettikten sonra Şehitler Tepesi'nden ayrıldı.

İzmirliler terör lanetledi

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Alphan, yaptığı açıklamada, terörün, tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirtti.

Terör örgütlerinin alçakça saldırılarına en güzel cevabın, milletin birlik ve beraberliğiyle verileceğini dile getiren Alphan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın "terör örgütleriyle milli seferberlik ruhu içinde mücadele" çağrısına destek verdiklerini bildirdi.

Terörle mücadele konusunda hükümetin kararlı duruşunu desteklediklerini vurgulayan Alphan, "Bu mücadeleyi yaparken, şehit ve gazilerimiz oluyor. Bu devlet, şehitler vererek bu hale geldi. Bir şehit ağabeyi olarak şehitlik mertebesine ben de ulaşmak isterim. Keşke askere alsalar, seve seve giderim." dedi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şube Başkanı Altan Yenice ise terörle mücadelede her zaman hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı desteklediklerini belirten Yenice, "Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısı çok önemli. Aramızda emekliye ayrılmış, özellikle terör ve istihbarat konusunda uzman polis arkadaşlarımız var. Hükümetimiz istediği takdirde emekli polislerimiz gönüllü olarak yeniden görevine döner." diye konuştu.

- Uşak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Uşak'ta esnaflık yapan Yılmaz Yardımcı, Türk halkının zor günlerden birlik ve beraberlikle çıkacağını vurgulayarak, "Amaçları Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ortamı yaratmak, Türkiye'ye olabildiğince zarar vermek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına, tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getiren Yardımcı, "Herkesin devletin yanında olması gerekiyor. Milli seferberlik duygusuyla hareket edersek tüm sorunların önüne geçebiliriz. Zaman birlik olma zamanı." dedi.

Bursa da tek yürek oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir ve MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla son günlerde yaşanan terör olaylarını kınadı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Torun, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör olaylarının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın, milletin birliğine ve beraberliğine yönelik vahşet gösterileri olduğunu belirtti.

Malatya'da minibüsçüler terörü protesto etti

Malatya'da minibüs ve servis şoförleri, Türk bayrakları asılı araçlarıyla konvoy oluşturarak Kayseri'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

Güneydoğu'daki şehirlerarası otobüs firmaları da , araçlarına astıkları Türk bayraklarıyla İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını kınadı.

Terör saldırılarına Kayseri'den tepki

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇelikÇelik, teröre karşı seferberlik ruhuyla yılmadan ve yorulmadan mücadelenin süreceğini belirtti.

Hain terörün, 17 Aralık Cumartesi günü kanlı yüzünü bu kez de Kayseri'de gösterdiğini dile getiren Çelik, saldırının kahraman askerlerin yanı sıra Türk milletini hedef aldığını ifade etti.

Çelik hain saldırının, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmayı amaçladığına dikkati çekti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de İstanbul'da geçen hafta yaşanan terör saldırısını lanetleyerek Rusya'nın Ankara Büyükelçisine düzenlenen silahlı saldırının da Rus-Türk dostluğunu hedef aldığını söyledi.

Karabük'te teröre lanet yürüyüşü

Safranbolu ilçesinde "teröre lanet yürüyüşü" düzenlendi. Kaymakamlık, belediye ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Dedeoğlu Camisi önünden başladı.

Türk bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşe, özel tasarlanmış off-road araçlarıyla da eşlik edildi.

Öte yandan, Karabük'te eğitim gören bir grup lise öğrencisi, Yenişehir Mahallesi'nden Kent Meydanı'na kadar terörü lanetleyen sloganlar atarak yürüdü.

Ağrı'da öğrenciler ve koruculardan protesto

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Öğrenci Konseyince düzenlenen protestoda, Fen Edebiyat Fakültesi önünde yüzlerce öğrenci soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla "Türkiye teröre mezar olacak", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "kahrolsun PKK" sloganları atarak terör örgütünü lanetledi.

Patnos ilçesinde, Türk bayrakları asılı araçlarla konvoy oluşturan korucular, Kayseri'deki terör saldırısına tepki amacıyla şehir turu attı.

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