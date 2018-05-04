Terör propagandası yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, HDP Güngören İlçe Teşkilatı'nda terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ve 9 şüpheli 28 Nisan'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, 10 şüpheliyi de tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında hazırladığı sevk yazısına göre, HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile öldürülen terör örgütü üyelerinin posterleri ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığına dair tespitlere yer verilen yazıda, propaganda eyleminin düzenleyicileri arasında HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek, HDP Güngören İlçe Başkanı Ömer Özkan, ilçe yöneticileri Halit İpekyüz, Mehmet Emin Kılıçarslan, Yüksel Seyitvan, Gülsimet Önal, Keziban Bulak, Kazim Köse ile HDP İl Teşkilatında bulunan Gönül Karaman ve Yusuf Kesik olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerinin ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA