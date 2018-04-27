Terör propagandası yapan kişilere eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Denizli ve Bitlis'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital malzemelere el konuldu.

Emniyete götürülen zanlıların sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edildi.

Kaynak: AA