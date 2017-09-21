  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.515
    EURO 4.184
  • BIST 104669.69
    ALTIN 146.082
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

Terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, il merkezi ve bazı köylerdeki adreslere düzenledikleri operasyonda, bu suça karıştıkları iddia edilen 5 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Ardahan, sosyal medya, terör propagandası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER