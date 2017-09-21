Terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, il merkezi ve bazı köylerdeki adreslere düzenledikleri operasyonda, bu suça karıştıkları iddia edilen 5 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.