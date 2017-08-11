Terör propagandası yapan 4 kişiye gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.