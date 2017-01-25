Terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 5 gün önce gözaltına alınan 7 kişiden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesine sevk edilen L.D. (29), Y.D. (25), M.K. (20) ve E.V. (24), savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alınmıştı.