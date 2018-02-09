  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Terör propagandası yapan 17 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle terör propagandası yapan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Terör propagandası yapan 17 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen terör örgütü PKK/KCK üyesi şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları tespit edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, terör propagandası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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