Terör örgütünün zikzak tünelleri ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin’de ilerleyişi devam ediyor.

Çok sayıda YPG/PKK üyesi etkisiz hale getirildi

5 yıldır bölgeye hakim olmak için yığınak yapan YPG/PKK'nın mevzileri, tünelleri, barınakları düzenlenen operasyonlarla imha edilirken, çok sayıda örgüt üyesi de etkisiz hale getirildi.

Tünelleri zigzaglı yapmışlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirilen tünellere ilişkin bir detay daha ortaya çıkarıldı ve teröristlerin şeytani planı deşifre oldu.

Teröristler, dağın düşeceğini ve askerlerin geleceğini bildiklerinden daha rahat kaçabilmek ve tuzaklamak için için tünelleri düz değil zikzaklı yapmışlar.

Türk askeri, terör örgütünden aldığı noktaları ise bambaşka bir hale getirmiş. PKK'nın kullandığı sığınakları önce güvenli hale getirip ardından kendisi yerleşen TSK, o odalardaki terör ötgütünün propaganda afişleirni temizliyor ve odayı ay yıldızlı Türk bayrağı ile süslüyor.

Suriyeliler sevinçle karşılıyor

TSK ile ÖSO’nun Afrin kırsalında büyük başarıyla ilerlemesi ve YPG/PKK'nın kontrolündeki yerlerin bir bir ele geçirilmesi bölgedeki köylerde yaşayan Suriyeliler arasında sevinçle karşılanıyor.

Tek amaçları ülkeyi korumak olan Mehmetçik, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlı.

Kaynak: TRT Haber