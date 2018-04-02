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Buradasınız : » » Terör örgütünün İstanbul’daki kaçak sigara deposuna baskın

Terör örgütünün İstanbul’daki kaçak sigara deposuna baskın

İstanbul'da terör örgütünün kaçak sigara deposu olarak kullandığı iş hanına baskın yapıldı. Handaki çok sayıda gizli bölmede, binlerce kaçak sigara paketi ele geçirildi.

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Terör örgütünün İstanbuldaki kaçak sigara deposuna baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmalarıyla, terör örgütü PKK'nın Küçükçekmece'de 4 katlı bir iş hanını, kaçak sigara deposu olarak kullandığını tespit etti.

Polis ekipleri dedektör köpek eşliğinde yapılan operasyonda, terör örgütünün gelir kaynağı olarak kullandığı sigaraları, iş hanında hazırlanmış gizli bölmelerde buldu.

Operasyonda tünellerle birbirine bağlı depolarda ve binanın zemin katındaki çöp yığınları arasında oluşturulan gizli bölmelerde saklanan 15 bin kaçak sigaraya el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada, piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara ve alkol ele geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA, AA 

Etiketler: Küçükçekmece, kaçak sigara, İstanbul, iş hanı
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