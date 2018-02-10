Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüklü miktarda uyuşturucu madde ile muhtemel terör eylemlerinde kullanılmak amacıyla, çok sayıda silah ve mühimmat sevkıyatının yapılacağının öğrenilmesi üzerine Esenyamaç Mahallesi bölgesinde icra edilen narko-terör operasyonunda bir araçta 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo 726 gram eroin, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, makineli tüfek fişeği, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve silahlara ait çok miktarda şarjör ele geçirilmiştir. İran uyruklu şüpheli gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA