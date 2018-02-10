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Buradasınız : » » Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüklü miktarda uyuşturucu madde ile muhtemel terör eylemlerinde kullanılmak amacıyla, çok sayıda silah ve mühimmat sevkıyatının yapılacağının öğrenilmesi üzerine Esenyamaç Mahallesi bölgesinde icra edilen narko-terör operasyonunda bir araçta 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo 726 gram eroin, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, makineli tüfek fişeği, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve silahlara ait çok miktarda şarjör ele geçirilmiştir. İran uyruklu şüpheli gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu, terör operasyonu, silah, mühimmat
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